Моша арестован за ложные прошения об убежище в США

/Криминал/

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка объявила о возбуждении двух связанных уголовных дел против девяти выходцев из стран бывшего СССР по обвинению в иммиграционном мошенничестве и обмане правительства США.

Обвиняемые, работавшие в двух иммиграционных фирмах, якобы помогали клиентам изобрести причины, по которым те могли претендовать на получение убежища в США, учили их фальсифицировать доказательства гонений, которым те будто бы подвергались на родине, и натаскивали их перед собеседованиями в иммиграционном ведомстве.

По первому делу проходят иммиграционные адвокаты 44-летняя Илона Джамгарова и ее муж 42-летний Артур Аркадьян, проживающие в Бруклине, и 39-летний Игорь Резник, которого прокуратура называет их сообщником. Они привлечены по статье "Преступный сговор с целью мошенничества при подаче заявления на убежище".

Супруги были арестованы на юге Флориды и в четверг доставлены в федеральный суд в Майями на первоначальное оформление. Резника арестовали в Мэриленде.

По второму делу привлечены 45-летний Юрий Моша, 54-летний Владимир Данской и 45-летняя Юлия Гринберг, проживающие на Статен-Айленде в Нью-Йорке, 30-летний Алексей Кмит из Бойзи, Айдахо, 35-летний украинец Тимур Щербина и 39-летняя Катерина Лисиченко, проживающая в Италии. Они обвиняются в сговоре с целью обмана правительства США и совершения подлога при подаче на убежище.

Моша и Данской арестованы в Нью-Йорке, Гринберг - в Колорадо, Кмит - в Айдахо, а Лисиченко - в Милане. Власти США будут настаивать на ее экстрадиции. О судьбе Щербины данных в судебных документах пока нет.

В них упоминаются трое тайных осведомителей, которые разрабатывали фигурантов и согласны дать против них показания в суде. Пока они известны лишь под номерами.

Как утверждает в пресс-релизе главный федеральный прокурор округа Одри Страусс, "обвиняемые с целью наживы вводили в заблуждение сотрудников иммиграционного ведомства США, прибегая к тщательно разработанной лжи и спекулируя на глубокой симпатии к реальным жертвам гонений".

По словам прокуроров, инкриминируемая фигурантам преступная деятельность проходила под эгидой двух иммиграционных контор - "Фирмы Джамгаровой" и "Русской Америки", принадлежащей Моше и Данскому.

В базе данных манхэтенского федерального суда хранятся документы по двум искам, возбужденным Мошей в 2019-2020 годы против "Яндекса", "Фейсбука" и других соцсетей. Истец требовал удалить посты, которые он квалифицировал как клеветнические. Вторым иском занимался федеральный судья Джон Койлтл, рассматривавший в 1990-годах дело бывшего кишиневца Мони Эльсона, считавшегося одним из столпов русской мафии в США и обвинявшегося в ряде убийств. Оба иска Моши были отклонены по формальным причинам.

Если верить манхэттенским прокурорам, с ноября 2018-го по декабрь 2020 года Джамгарова, арест которой вызвал волну сочувственных постов в "Фейсбуке", среди прочего советовала клиентам просить убежища в США, ложно утверждая, что они члены ЛГБТ-сообщества и подвергались гонениям у себя на родине.

По словам прокуроров, Джамгарова при этом знала, что клиенты не имели отношения к ЛГБТ-сообществу и гонениям не подвергались. Джамгарова и Аркадьян якобы составляли и посылали властям лживые заявления на убежище, подписанные под присягой, притом знали, что эти документы не соответствуют истине.

Джамгарова и Резник якобы советовали клиентам, как обмануть на собеседовании сотрудника иммиграционного ведомства США, и представляли клиентов на судебных слушаниях. Прокуратура утверждает, что фирма Джамгаровой использовала сочинителей и блогеров, в том числе Резника, которые составляли подложные афидавиты, подававшиеся вместе с заявлениями на убежище. Эти документы содержали биографии просителей и подробные описания перенесенных ими гонений, которые, по словам обвинителей, были полностью выдуманы Резником.

Судья, завернувший иск Моши и его компании Russian America против "Яндекса", писал, что "большинство его клиентов находятся в Российской Федерации, на Украине и в других странах с русскоязычными диаспорами, а его контора оказывает консультационные услуги русскоговорящим посетителям США".

Прокуроры вменяют Моше примерно такие же проделки, в каких они обвиняют Джамгарову. Моша и его партнер Данской якобы советовали клиентам, как лучше изготовить доказательства мнимых гонений, и связывали их со своими сообщниками Гринберг, Щербиной и Лисиченко, которые помогали тем составить лживые документы для подачи властям США.

Моша якобы рекомендовал другим клиентам завести оппозиционный блог, который затем послужит доказательством того, что им опасно возвращаться в отечество.

Поскольку у некоторых клиентов не было для этого желания, знания предмета, навыков владения словом или технических способностей, ведение блога поручалось другим - в частности, Щербине, который жил на Украине, называл себя журналистом и якобы оказывал Моше за плату блогерские услуги. Впоследствии блоги его производства предоставлялись властям США.

В судебных документах упоминается только Украина, где одного клиента Russian America якобы зверски избили за то, что он разговаривал по-русски. Гринберг, адвокат по профессии, обвиняется в том, что она наставляла иных клиентов, как лгать на собеседовании, и сопровождала их туда, равно как и на судебные заседания. Она якобы знала, что они лгут.

В одном документе подробно описываются похождения тайного осведомителя №3, которого Данской якобы учил притворяться геем с тем, чтобы тот мог претендовать на убежище в связи с сексуальной ориентацией. В этой подготовке также якобы участвовала обвиняемая Лисиченко, с которой Данской связал №3. Он вывел осведомителя и на Гринберг, якобы учившую осведомителя лгать на собеседовании.

Источник: https://www.bbc.com/russian/news-56135811