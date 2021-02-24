В Краснодарском крае осуждена юрисконсульт воинской части осуждена за мошенничество

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Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Новороссийскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора лицу гражданского персонала одной из воинских частей Анастасии И., которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения).

Следствием и судом установлено, что И., будучи юрисконсультом воинской части, используя свое служебное положение, в период с 20.02.2018 по 31.12.2018 вносила заведомо ложные сведения в учетно-регистрационные документы воинской части о якобы ее работе в выходные и праздничные дни, после чего на основании внесенных ложных сведений ей безосновательно начислялись и выплачивались предусмотренные трудовым законодательством компенсационные выплаты за работу в выходные и праздничные дни в общей сумме 52468,20 рублей, чем государству причинен ущерб на указанную сумму.

В ходе предварительного следствия И. возместила причиненный ущерб государству в полном объеме.

Октябрьским районным судом г. Новороссийска Краснодарского края И. признана виновной в совершении названного преступления, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

Источник: Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу