В Краснодарском крае осуждена юрисконсульт воинской части осуждена за мошенничество
Доказательства, собранные военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Новороссийскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора лицу гражданского персонала одной из воинских частей Анастасии И., которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана с использованием служебного положения).
Следствием и судом установлено, что И., будучи юрисконсультом воинской части, используя свое служебное положение, в период с 20.02.2018 по 31.12.2018 вносила заведомо ложные сведения в учетно-регистрационные документы воинской части о якобы ее работе в выходные и праздничные дни, после чего на основании внесенных ложных сведений ей безосновательно начислялись и выплачивались предусмотренные трудовым законодательством компенсационные выплаты за работу в выходные и праздничные дни в общей сумме 52468,20 рублей, чем государству причинен ущерб на указанную сумму.
В ходе предварительного следствия И. возместила причиненный ущерб государству в полном объеме.
Октябрьским районным судом г. Новороссийска Краснодарского края И. признана виновной в совершении названного преступления, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.
Источник: Военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Южному военному округу