"Гонорар успеха" сработал!

/Криминал/

Вчера Прикубанский районный суд Краснодара вынес решение взыскать судебные издержки в полном объёме (включая адвокатский гонорар) с экс-продюсера артиста, известного аудитории под псевдонимом Стас-Экстаз.

О деле, в котором бывший продюсер пытался отсудить у краснодарского музыканта доходы от созданных им же произведений (клипов, песен и т.д.), много говорили в прошлом году. Именно тогда адвокат артиста, управляющий партнёр АБ «Правовой статус» Алексей Иванов сумел расторгнуть кабальный договор, по которому тот обязан был выплатить 10 млн. руб. "отступных". А затем убедительно доказал в судах первой и апелляционной инстанций материальных необоснованность претензий экс-продюсера на плоды творчества музыканта.

Но победой по этому делу защита не ограничилась – подав встречное заявление бывшему продюсеру с требованием возместить расходы, понесённые артистом в суде, включая адвокатский гонорар.

Примечательным этот случай делает тот факт, что адвокат работал по делу с применением такого правового механизма, как «гонорар успеха» – когда размер вознаграждения определяется результатом оказанных услуг. Этот правовой механизм является относительно новым для российской судебной системы – он легализован у нас только весной 2020 года, хотя фактически применялся и раньше.

Но, как пояснил Алексей Иванов, и сейчас, практически через год после внесения соответствующих поправок в ст. 25 Федерального закона об адвокатской деятельности, законодательно закрепивших существующую де-факто практику работы адвокатов за «гонорар успеха», отечественные суды его всё ещё не жалуют.

«Как правило, взыскивая издержки в пользу выигравшей стороны, российские суды значительно урезают сумму фактически выплаченного вознаграждения за успешный результат, тем самым обесценивая труд защитника. Скажем, доверитель выплатил адвокату за победу в сложном деле 100 тысяч рублей – а суд решает взыскать с проигравшей стороны только 30 из них, посчитав, что услуги защиты должны стоить именно столько.

Добиться полного возмещения «гонорара успеха» удаётся крайне редко – но бороться за это стоит, ведь успешная, устойчивая практика его применения важна не только для адвокатов. Она важна в первую очередь для граждан, чьи интересы мы представляем: гонорар успеха в конечном счете позволяет обычному человеку получить защиту специалиста такого уровня, какой необходим для победы в суде – а не такого, какой он может себе позволить финансово.

В судебной системе, которая не стремится урезать адвокатский гонорар успеха, услуги высоко квалифицированных защитников становятся широко доступными каждому – и нашу вчерашнюю победу мы рассматриваем именно как шаг в этом направлении», – прокомментировал Алексей Иванов.

Источник: пресс-служба Адвокатского бюро «Правовой статус»