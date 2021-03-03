В Новороссийске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве

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Двое обвиняемых по подложным документам о ведении личного подсобного хозяйства получили денежные средства в сумме более 600 тысяч рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летней местной жительницы и ее 26-летнего родственника, по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По данным следствия, обвиняемая, являясь главой сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива, зарегистрировала близкого родственника как лицо, имеющее личное подсобное хозяйство.

Злоумышленница приобрела подложные документы, содержащие сведения о том, что мужчина, имея личное подсобное хозяйство по производству крольчатины, приобрел молодняк в количестве более 1,5 тысяч голов.

Предоставив документы на возмещение части затрат, связанных с приобретением молодняка крольчатины, обвиняемый получил субсидию в сумме более 600 тысяч рублей. Полученными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

На период предварительного следствия фигурантам была избрана мера пресечения в подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственным управлением УМВД России по городу Новороссийску собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску