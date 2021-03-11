В Геленджике полицейские задержали подозреваемого в грабеже

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В дежурную часть Отдела МВД России по городу Геленджику с сообщением о нападении обратилась местная жительница.

Заявительница пояснила полицейским, что в вечернее время на одной из улиц города-курорта на неё напал неизвестный мужчина и открыто похитил сумку, в которой находился мобильный телефон и банковская карта, после чего скрылся.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев. Правоохранители составили со слов потерпевшей ориентировку на розыск подозреваемого, которую направили всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность и местонахождение злоумышленника. 36-летнего местного жителя полицейские задержали на автовокзале города-курорта и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При дальнейшей проверке правоохранители также установили причастность мужчины к хищению денежных средств с банковской карты. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более 17 000 рублей.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по городу Геленджику в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 161 и частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» и «Кража». Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю