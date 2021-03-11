ФСБ сообщает...

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В ходе проведения сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю контрольных мероприятий, на восточном берегу Ейского лимана в районе населенного пункта Ейское Укрепление Щербиновского района Краснодарского края выявлены трое граждан РФ, которые осуществляли незаконную добычу водных биологических ресурсов запрещенными орудиями лова.

У правонарушителей изъяты 7 лессовых сетей общей длиной 500 м и водные биологические ресурсы общим количеством свыше 300 экземпляров, в том числе и ценные виды. Причиненный ущерб государству превысил 340 000 рублей.

За нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах в отношении граждан составлены протоколы об административном правонарушении, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.3. ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

За данное преступление уголовным законодательством РФ, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю