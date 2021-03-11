Новороссийские полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

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У 25-летнего жителя Геленджика правоохранители обнаружили и изъяли около полкилограмма N-метилэфедрона.

При проверке информации, поступившей оперативным путем, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по городу Новороссийску совместно с коллегами из УФСБ России по Краснодарскому краю задержали 25-летнего жителя Геленджика, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

При проведении оперативного эксперимента злоумышленник, выполняя функции курьера и закладчика, извлек из тайника сверток с порошкообразным веществом. По результатам проведенной экспертизы, изъятое является наркотическим средством - производным N-метилэфедрона, общей массой около 500 граммов. Установлено, что наркотик мужчина планировал сбывать путем осуществления тайниковых закладок.

Следственным отделом полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску