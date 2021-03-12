Рейтинг и динамика преступности в России и по регионам по данным Генпрокуратуры в 2020 году

/Криминал/

Общее количество преступлений сравнительно с 2019 практически не изменилось — 2 миллиона 44 тысячи против 2 миллионов 24 тысяч.

Количество зарегистрированных преступлений особой тяжести возросло на 4,9 %, до 109 848.

Число экономических преступлений увеличилось на 0,5% до 105480.

На 29,7 % стало больше террористических преступлений. Их число составило 2342 против 1806 годом ранее. Зафиксирован самый низкий с 2010 года показатель преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков — 189905.

По абсолютным показателям преступности лидирует Москва — 146559 зарегистрированных преступлений; на втором месте Московская область — 73941, далее следуют Краснодарский край — 73519, Челябинская и Ростовская области — 63366 и 61753 соответственно.

Меньше всего преступлений зарегистрировано в Ненецком АО — 732; на Чукотке — 786; Ингушетии — 1909; Магаданской области — 2649; Калмыкии — 2867.

Преступлений экономической направленности больше всего совершили в Москве — 11744; Московской области — 3761; Краснодарском крае — 3575; Самарской области — 2949 и Санкт-Петербурге — 2911. Замыкают рейтинг Чукотский АО — 52; Ненецкий АО — 64; Еврейская АО — 74; Республика Алтай — 154 и Тыва — 178.

По терроризму лидирует Дагестан — 723; Чечня — 143; Кабардино-Балкария — 113; Москва-105; Ингушетия — 99. В семи регионах не зафиксировано нит одного террористического преступления. Это Еврейская АО, Чукотский АО, Камчатский край, Костромская и Ленинградская области, Ненецкий АО и республика Тыва.

По показателям прироста преступности за год лидирует Севастополь — плюс 44 %; Санкт-Петербург — 26.1%; Ленинградская область — 12,8%; Республика Алтай — 11,6%; Костромская область — 10.4%.

Наиболее благополучные регионы — Чечня — минус 16,9%; Северная Осетия-Алания — минус 15%; Адыгея — минус 12,4%; Ярославская область — минус 9,2%; Калининградская область — минус 9.

Всего снизить преступность удалось в 35 субъектах федерации.

Источник: @Смутное время