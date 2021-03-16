Туапсинские полицейские задержали подозреваемого в угонах

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В дежурную часть Отдела МВД России по Туапсинскому району с сообщением о пропаже автомобиля обратилась местная жительница.

Женщина пояснила полицейским, что накануне вечером оставила свое транспортное средство во дворе домовладения, а позже не обнаружила его на месте парковки. Позже в полицию с аналогичным сообщением обратился еще один заявитель.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль потерпевшей с механическими повреждениями в районе поселка Горный. Установлено, что 35-летний злоумышленник, арендовавший жилье у заявительницы, похитил у женщины ключи от автомобиля и уехал кататься по району. Не справившись с управлением, мужчина совершил наезд на дорожное ограждение. Оставив машину на месте ДТП, мужчина замети припаркованный рядом другой автомобиль, проник в салон, запустил двигатель ключом, оставленным потерпевшим в замке зажигания, и скрылся.

Сотрудники ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, по переданной ориентировке в результате преследования остановили транспортное средство, водителя задержали и доставили в отдел полиции.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Туапсинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период производства дознания подозреваемый заключен под стражу.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю