76 сосен могут вывести на ОПГ с участием чиновников и депутатов?

/Криминал/

На этой неделе Александру и Владимиру Холоднякам, находящимся в бегах, присудили по 8 лет заочно.

Это те самые братья, которым принадлежала СК «Родина».

В 2010-14г.г. у них на прикорме были и менты, и мэрия, и краевая администрация, и судьи. Весь Краснодар и пригород были увешаны рекламой этого застройщика. И когда уже было очевидно, что СК «Родина» - это финансовая пирамида, никто из чиновников не взял на себя смелость предупредить дольщиков о риске. Холодняки разводили дольщиков на сотни миллионов рублей, а чиновники расчехляли Холодняков - и на взятки, и на спонсорство. Для поддержки президентского вида спорта сделали учредителями краевой федерации дзюдо. СК «Родина» официально возила кубанских спортсменов и чиновников краевой администрации на Олимпиаду 2012 года в Лондоне.

Когда пирамида стала рушиться, Холодняков стали доить менты и прокурорские. Принимали, отпускали, возбуждались, выносили отказняки.

Дальше Холодняки стали творить совсем черное - продавать права на будущие квартиры вполовину от цен рынка. Власть знала, что эти дома никогда не будут построены, и скромно молчала. Тысячи людей лишились сбережений, некоторые бизнес-партнеры Холодняков совершили самоубийства.

Холоднякам обеспечили коридор для побега за границу. Но особо завидовать Александру и Владимиру не надо. Перед прощанием, простите за каламбур, с Родиной, собственников «Родины» разгрузили почти вноль. Настолько, что по приезду в США, Александр Холодняк был вынужден даже в такси подрабатывать.

К чему все это. Сейчас зеркальная ситуация происходит с братьями Казарянами.

Из корыта «ССК» кормятся десятки чиновников. Не стесняясь ездят на купленных им братьями Казарян люксовых авто, режут красные ленточки и говорят слова благодарности «социально ответственным» застройщикам, выделяют сотни миллионов дотаций из бюджета. Уже была попытка свинтить за бугор у Мисака Казаряна. Пока неудачная. Официально его закрыли типа за, прости Господи, незаконную порубку 76 сосен. Очевидно, что его расчехлят и отпустят. На этих же «качелях» покатают каждого из братьев Казарян, и не единожды.

Если власть опять промолчит, Казаряны сбегут, а лет через семь их, может быть, тоже заочно осудят. И опять решение проблем тысяч новых обманутых дольщиков ляжет на плечи налогоплательщиков. И те же чиновники, что сегодня крышуют Казарянов, завтра будут вымогать откаты с бюджетного финансирования казаряновских долгостроев.

P.S. Оказывается на казаряновских машинах катаются не только помощники первого вице-губернатора. Будет продолжение истории.

Источник: @Куратор23