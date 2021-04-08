В Новороссийске полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве

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В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску обратились шестеро местных жителей.

Заявители пояснили правоохранителям, что сделали заказ на изготовление мебели у одного из местных предпринимателей и перевели в качестве предоплаты денежные средства. Однако мужчина не выполнил взятые на себя обязательства и перестал выходить с заказчиками на связь. Общая сумма ущерба потерпевшим составила более миллиона рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Полицейские задержали 58-летнего местного жителя в соседнем регионе и доставили в УМВД России по городу Новороссийску для дальнейшего разбирательства.

Следственным отделом полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности подозреваемого.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску