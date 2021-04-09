Коррупционный спрут Кубани: VIP-чиновница обложила данью муниципалов

/Криминал/

Правоохранители вскрыли на Юге уникальную коррупционную схему, которую практиковали высокопоставленные чиновники Кубани.

Первого замдиректора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Инну Хаустову подозревают в сборах "дани" с глав районов и их замов.

В рамках расследования дела правоохранители задержали главу Щербиновского района Алексея Беликова и замглавы Каневского района, имя которого не раскрывается. Оба они находятся под стражей. Об этом сообщает управление Следственного комитета по краю.

Коррупционная схема, по версии правоохранителей, действовала с осени прошлого года. Хаустова требовала от муниципальных глав передавать ей взятки за покровительство и различные поблажки по службе.

Замдиректора департамента администрации региона получила 1 млн рублей. В частности, от замглавы Каневского района 300 тысяч рублей за то, что закрывала глаза на различные нарушения в работе администрации района.

Сейчас правоохранители продолжают искать других чиновников, которые могли платить "дань".

Напомним, что во время отчета главы администрации города-героя Новороссийска Игоря Дяченко к депутатам городской думы и активу города обратился заместитель Губернатора по внутренней политики края Игорь Чагаев со словами благодарности за высокие показатели на выборах-2020. Тогда часть избирательных участков показали явку избирателей на выборах депутатов городской думы на уровне 90 - 100%.

Источник: Телеграм-канал