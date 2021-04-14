Осмотр обязателен

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Сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю при осуществлении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу «Адлер», на автомобильной составляющей выявлен гражданин РФ, препятствовавший применению должностными лицами государственных контрольных органов законных средств и методов контроля.

А именно, данный гражданин отказался представить транспортное средство к осмотру.

Правонарушитель был задержан в порядке ч.3 ст.27.5 КоАП РФ на срок до 48 часов и сопровожден в специально оборудованное помещение для составления материалов дела об административном правонарушении, предусмотренного ст. 18.7 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ). В отношении его Адлерским районным судом г. Сочи принято соответствующее процессуальное решение – административный арест сроком на 10 суток.

Пограничное управление напоминает, что при исполнении государственной функции по осуществлению пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации должностные лица в пределах компетенции имеют право:

проверять необходимые документы у лиц, производить осмотр (досмотр) транспортных средств и перевозимых на них грузов;

осуществлять пограничными нарядами задержание и личный досмотр лиц, в отношении которых имеются основания подозревать их в нарушении режима государственной границы, режима в пунктах пропуска, доставление таких лиц в расположение подразделений пограничного контроля пограничных органов или иные места для выяснения обстоятельств нарушения;

приглашать лиц в подразделения пограничного контроля пограничных органов и получать от них объяснения об известных им обстоятельствах незаконного пересечения государственной границы или иного нарушения режима в пунктах пропуска. В необходимых случаях получение объяснений об обстоятельствах указанных нарушений может осуществляться и в иных местах;

делать в документах на право пересечения государственной границы соответствующие отметки и при необходимости временно изымать такие документы, а также изымать недействительные документы;

продлевать действие просроченных российских виз иностранным гражданам и лицам без гражданства в местах, где отсутствуют представительства федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области иностранных дел;

аннулировать российские визы иностранных граждан в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

временно ограничивать или запрещать в пунктах пропуска движение лиц и транспортных средств;

временно ограничивать производство различных работ в пунктах пропуска, за исключением работ оборонного значения и работ, связанных со стихийными бедствиями или особо опасными инфекционными болезнями;

применять оружие, боевую технику, специальные средства, физическую силу и служебных собак в порядке и случаях, предусмотренных Законом;

налагать штраф за незаконный провоз лиц через государственную границу.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю