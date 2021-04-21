В Новороссийске направлено в суд уголовное дело о мошенничестве

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Следственным Управлением УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 44-летней местной жительницы по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

По данным следствия, обвиняемая, представившись индивидуальным предпринимателем, под предлогом развития бизнеса завладела денежными средствами двоих местных жителей на общую сумму около 3 миллионов рублей. Женщина убедила знакомых оформить кредиты и инвестировать полученные денежные средства в развитие якобы принадлежащей ей строительной компании. Потерпевшим, оформившим в общей сложности 9 кредитов, обвиняемая обещала выплачивать проценты в виде денежных средств от получаемой прибыли и погашать обязательства по кредитным договорам. Однако, злоумышленница не выполнила взятые на себя обязательства, полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.

На период предварительного следствия обвиняемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю