Будь бдителен!

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Сотрудники Управления МВД России по городу Новороссийску совместно с членами Общественного совета проводят разъяснительные

беседы с местными жителями

Сотрудники полиции и представители Общественного совета обращаясь к горожанам, рассказали о современных схемах мошенничества и, вручая профилактические листовки, призвали местных жителей к бдительности.

При проведении профилактических бесед стражи правопорядка инструктировали граждан о правилах финансовой безопасности, усвоив

которые можно минимизировать риск стать жертвой телефонных мошенников.

Полицейские призвали запомнить правило «НЕ» и остерегаться телефонных звонков от неизвестных абонентов по финансовым вопросам.

«НЕ» сообщать реквизиты пластиковых карт, защитные цифры и коды, поступившие через СМС оповещение;

«НЕ» переводить денежные средства на неизвестные счета и номера

телефонов незнакомых граждан;

«НЕ» переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев, не устанавливать на устройство неизвестные мобильные приложения, так как они могут запустить сервис удаленного доступа к вашему личному кабинету.

«НЕ» вступать с неизвестными в телефонные разговоры и переписки по поводу ваших финансовых вопросов, банковских счетов и пластиковых карт.

Кладите трубку и перезванивайте на номер «горячей линии», указанный на обороте вашей банковской карты.