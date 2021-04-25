Так обувная фабрика в Новороссийске оказалась фикцией?

Нехорошая история получилась. Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении заемщика банка «Восточный» компании «Брис-Босфор» Вячеслава Зыкова.

Последний не только был сооснователем «Клуба Лидеров» Артема Аветисяна, его АСИ подкладывали на прямых линиях президенту в качестве предпринимателя. В феврале 2017 года ООО «Ветанна» (входит в группу компаний «Брис-Босфор» и тоже банкрот) заявило о планах построить в Новороссийске предприятие по производству обуви. Соответствующее соглашение компания заключила в рамках Российского инвестфорума в Сочи. (от редакции - с громкими заявлениями главы администрации Новороссийска Игоря Дяченко) Тогда сообщалось о планах инвестировать в проект 737,9 млн рублей.

Компания набрала кредитов в банках, но в сентябре 2017 года руководство компании заявило, что сроки сдачи в эксплуатацию обувной фабрики в Новороссийске изменились - вместо 2017 года производство обуви планировалось запустить в 2018 году. Затем сроки реализации проекта снова были отложены. По состоянию на март 2019 года предприятие так и не было сдано в эксплуатацию.

Естественно без бизнеса начались сложности с возвратом кредитов.

Проблемы «Брис-босфор» заметили в феврале 2019 года после проверки со стороны ЦБ банка «Восточный». Было установлено, что имеются проблемы с корпоративными кредитами в банке и признаки вывода активов. Тогда по итогам проверки ЦБ оценил размер необходимого досоздания резервов в финансовой организации в 16,677 млрд рублей. Иски о банкротстве получал и ещё один партнёр Аветисяна Алексей Бакулин. Его «Волгабас» тоже был заёмщиком «Восточного». Любопытное совпадение.