ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

/Криминал/

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в ходе надзорных мероприятий по охране водных биоресурсов на берегу Ейского лимана выявлен гражданин РФ, который осуществлял добычу водных биологических ресурсов путем установки незаконных орудий лова (лессовые сети) вброд.

У правонарушителя обнаружено и изъято: 2 лессовые сети общей длиной 120 м., севрюга - 1 экз., пиленгас - 2 экз.

В отношении правонарушителя проводятся процессуальные мероприятия.

В целях сохранения водных биологических ресурсов в акватории Азовского моря, Таганрогского залива и Ейского лимана корабельно-катерным составом Пограничного управления осуществлено траление, в результате которых обнаружено и изъято: 36 лессовых сетей общей длиной около 1760 метров, крючья красноловные около 500 шт., возвращено в естественную среду обитания более 760 экз. водных биологических ресурсов, в том числе и особо ценных видов (стерлядь - 1 экз., русский осетр - 1 экз.)

Сумма предотвращенного ущерба превысила 700 000 руб.

В целях сохранения и сбережения положительного биологического баланса и экологического равновесия в Азово-Черноморском бассейне, Пограничное управление призывает юридических лиц и отдельных граждан к соблюдению Правил рыболовства для нашего региона.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю