Ульяновскую область сотрясло беспрецедентное дело о страховом мошенничестве

/Криминал/

В прошлом месяце был запущен судебный процесс по самому масштабному делу для Ульяновской области, связанному с неправомерными действиями в страховании.

На скамье подсудимых оказались 33 жителя региона, совершившие более 80 эпизодов мошенничества и похитившие более 35 млн рублей у крупнейших страховых компаний. Как отмечают представители судебной структуры, это дело самое массовое и масштабное за последние 20-30 лет.

В течение пяти лет организаторы сообщества привлекали к участию в своих неправомерных действиях друзей и родственников. Все вместе они работали по одной схеме: организовывали фиктивные ДТП, чтобы потом получать страховые выплаты на крупные суммы. Как стало известно в ходе расследования, члены организованной группировки, в основном, использовали дорогостоящие иномарки, меняли на них запчасти на поврежденные и в нелюдных местах разыгрывали сцены аварий. За масштабность действий обвиняемым вменяется две статьи: мошенничество в сфере страхования (159.5 УК РФ), а также создание и участие в преступном сообществе (210 УК РФ). Как стало известно, следователи создают прецедент – в Ульяновске еще не вменяли последнюю из перечисленных статей. Таким образом, максимальным возможным сроком наказания для обвиняемых будет заключение в тюрьме сроком до 20 лет. Эксперты отмечают, что данное дело заставит задуматься о своих действиях мошенников и тех, кто еще только раздумывает о планах наживиться за счет страховых выплат. Как отмечает эксперт по противодействию страховому мошенничеству, полковник полиции в отставке, Дмитрий Кондратьев, это дело очень показательно в плане предупреждения всем неблагонадежным гражданам о том, что страховые компании и правоохранительные органы всерьез занялись искоренением такого типа мошенничества в регионе. Однако, как отмечает эксперт: «Основные усилия по снижению страхового мошенничества должны быть в плоскости совершенствования правовых процедур, устраняющих предпосылки для совершения страховых мошенничеств, совершенствования судебной системы, информационного обмена и разъяснительной работы с населением». Согласно статистике ВСС (имеется в распоряжении информационного проекта «Страхование: общественная экспертиза», по сравнению с 2019 годом, в 2020 году в Ульяновской области количество возбуждаемых уголовных дел по заявлениям по фактам мошенничества от страховых компаний выросло. В 2019г. году этот показатель составлял 11,73% по всем видам страхования и 11,18% по сфере ОСАГО. В 2020г. эти показатели увеличились: до 13,64% и до целых 14%. Это наглядный показатель повышения эффективности кооперативной работы страховых компаний и правоохранительных органов. Согласно статистике ВСС (имеется в распоряжении информационного проекта «Страхование: общественная экспертиза», по сравнению с 2019 годом, в 2020 году в Ульяновской области количество возбуждаемых уголовных дел по заявлениям по фактам мошенничества от страховых компаний выросло. В 2019г. году этот показатель составлял 11,73% по всем видам страхования и 11,18% по сфере ОСАГО. В 2020г. эти показатели увеличились: до 13,64% и до целых 14%. Это наглядный показатель повышения эффективности кооперативной работы страховых компаний и правоохранительных органов.

Источник: Информационный проект «Страхование: Общественная экспертиза»