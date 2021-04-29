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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин Грузии, который, не имея при себе действительных документов, в обход установленного пункта пропуска Адлер пытался в пешем порядке незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации.

По данному факту, а именно по признакам преступления, классифицируемого ч. 1 ст. 322 УК РФ (пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов и без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством), Пограничным управлением возбуждено уголовное дело.

Ответственность за совершение данного преступления предусматривает назначение в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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