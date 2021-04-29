Ростовские таможенники пресекли контрабанду табачной продукции стоимостью более 5 млн рублей

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Ростовской таможни на приграничной территории Российской Федерации совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по РО было обнаружено несколько автомобилей, двигавшихся в непосредственной близости от российско-украинской границы вне установленных пунктов пропуска (в Родионо-Несветайском районе).

Реализуя свой преступный умысел, организованная группа лиц, из числа граждан РФ, осуществила незаконное перемещение с Украины в Россию 36 500 пачек безакцизных сигарет («Winston Blue Super Slims», «Winston XS Silver», «Kent nano silver 4», «Marlboro»).

Согласно заключению специалиста рыночная стоимость товара составила более 5 млн рублей.

Ростовской таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий, совершенная группой лиц).

В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники Ростовской таможни совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по РО и управления МВД России на транспорте по СКФО провели обыски в установленных местах складирования и реализации табачной продукции в г. Новошахтинске, в ходе которых арестован организатор и девять активных пособников преступного бизнеса. Изъято 12 500 пачек сигарет рыночной стоимостью более 1 млн рублей.

Справка: ч. 3 ст. 200.2 УК РФ (контрабанда табачных изделий, совершенная организованной группой лиц) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Источник: Пресс-служба Ростовской таможни