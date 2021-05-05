Октябрьский районный суд Ростовской области вынес приговор бывшему главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину

/Криминал/

Заседание по делу о получении взятки должностным лицом, совершенном в особо крупном размере, состоялось 30 апреля.

За получение взятки в размере 2,6 миллиона рублей, то есть взятку в особо крупном размере, Игорь Зюзин получил всего лишь штраф.

В казну государства за содеянное преступление бывший мэр города заплатит всего три миллиона рублей.

Кроме того, он лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в органах самоуправления сроком на три года.

Примечательно, что прокурор запросил для Зюзина 10 лет лишения свободы и штраф в размере 5 миллионов 210 тысяч рублей.

Напомним, чиновника задержали в 2019 году.

По версии следствия, будучи мэром Зверево, Игорь Зюзин получил взятку в размере 2,6 миллиона рублей от директора строительной организации.

Взамен экс-чиновник обещал помочь незаконно заключить муниципальные контракты по благоустройству территорий в городе.

Против чиновника дала показания его заместитель Альбина Порошина, которая также проходила обвиняемой по уголовному делу.

За то, что она сдала своего начальника, ей скостили срок - вместо восьми лет за решеткой дали всего шесть.

На время расследования Зюзина заключили под стражу.

Он несколько раз ходатайствовал об изменении меры пресечения, однако суд не изменил решение.

В итоге в СИЗО Игорь Зюзин провел больше года, а на выходе получил всего лишь штраф.

Важно. Такой приговор случился ещё и при том, что Игорь Зюзин отказался от законного сотрудничества со следствием и судом.

Судья не смог устоять от предложенной суммы в эквиваленте зарубежных денежных знаков и вынес незаконный приговор.

Источник: Телеграм-канал