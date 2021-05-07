ФСБ сообщает...

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Ейским городским судом Краснодарского края осужден гражданин РФ за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Приговор суда вступил в законную силу.

Осужденный совершил незаконную добычу водных биологических ресурсов в Ейском лимане Азовского моря с применением самоходного транспортного плавающего средства и запрещенных для любительского рыболовства орудий лова (жаберных сетей).

Отягчающим обстоятельством явилось наличие у данного гражданина не погашенной судимости за преступления по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой), относящиеся к категории тяжких.

Приговором Ейского городского суда Краснодарского края гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного

ч. 3 ст. 256 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.