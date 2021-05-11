В Новороссийске полицейские задержали подозреваемого в грабеже

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26-летний пассажир такси открыто похитил у водителя мобильный телефон и скрылся.

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску с сообщением о грабеже обратился водитель такси.

Заявитель пояснил, что пассажир, сидящий на переднем сидении, применил силу, похитил мобильный телефон и скрылся. Сумма ущерба составила 17 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции составили со слов потерпевшего ориентировку на розыск подозреваемого и направили её всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местоположение злоумышленника. 26-летнего местного жителя правоохранители задержали на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что чужой телефон мужчина планировал продать. Похищенное имущество стражи правопорядка изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время отделом дознания Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. На период производства дознания мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску