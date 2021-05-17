Можно ли привлечь врача к ответственности за смерть пациента?

/Криминал/

ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по результатам проведенной доследственной проверки в клинико-диагностическом центре «Медицина 24/7».

По данным следствия, 14 апреля 2021 года после проведения процедуры химиотерапии резко ухудшилось состояние 71-летней пациентки, находившейся на лечении в клинике. В связи с этим в дальнейшем пожилая женщина была отправлена в одну из городских больниц, где 10 мая скончалась, несмотря на оказанную медпомощь. На следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2, ч. 1 ст. 238 УК РФ). В клинике проведены обыски.

Это дело может послужить началом к массовой проверке частных клиник. Преступления, связанные с ошибками врачей, являются, пожалуй, наиболее латентными в нашей стране, считает адвокат коллегии адвокатов «Дефенс» Исмаил Салпагаров, в недавнем прошлом следователь по особо важным делам СКР.

— Очень сложно выявить, что негативные последствия наступили именно из-за ошибки врачей, до возбуждения уголовных дел доходит лишь малая часть фактически совершенных врачами преступлений.

Источник: https://legal.report/smert-24-7-proverka-krupnoj-medicinskoj-kliniki-zakonchilas-ugolovnym-delom/