В Новороссийске начались судебные слушания по делу депутата Михаила Ерохина

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В Октябрьском районном суде Новороссийска 17 мая начались слушания по существу уголовного дела в отношении депутата городской думы Новороссийска и председателя местного отделения политической партии «Справедливая Россия» Михаила Ерохина.

Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На судебное заседание пришли адвокат, родственники и друзья подсудимого. Свидетели и потерпевшая не явились. Однако стороны обвинения и защиты не возражали против рассмотрения дела без участия потерпевшей стороны.

В самом начале судебного заседания обвиняемый обратился с ходатайством о привлечении гражданской супруги Юлии Ерохиной в качестве общественного защитника. Судья Сергей Есипко просьбу удовлетворил. Далее старший помощник прокурора Новороссийска Анна Нечаева в течение 15 минут зачитывала обвинительное заключение.

По версии обвинения, Михаил Ерохин обратился к заместителю главы администрации Новороссийска с предложением договориться с 14 кандидатами-справоросами не препятствовать проведению выборов и не направлять на избирательные участки своих наблюдателей. Кроме того, подсудимый якобы обещал договориться с некоторыми кандидатами от «Справедливой России» о снятии их кандидатур с выборов. Для этого он якобы потребовал 2,8 млн руб. в качестве компенсации кандидатам, а также вроде бы просил предоставить право на размещение семи рекламных объектов в центре города и право аренды участка на Суджукской косе. Согласно обвинению, чиновница согласилась на условия Михаила Ерохина и обратилась в правоохранительные органы.

Как озвучено в обвинительном заключении, 13 сентября 2020 года депутат был задержан с поличным при получении 2,1 млн руб. от заместителя главы администрации Новороссийска. Передача денег проходила в служебном кабинете заммэра под контролем сотрудников УФСБ по Краснодарскому краю.

Михаил Ерохин, отвечая на вопрос судьи, понятно ли ему обвинение, коротко заявил: «Не до конца». Свою вину в зале суда он не признал.

Выслушав прокурора и подсудимого, судья объявил судебное заседание закрытым в связи с отсутствием свидетелей и потерпевшей. Следующее заседание назначено на 7 июня.

Адвокат подсудимого Константин Гончаров в разговоре с корреспондентом “Ъ-Кубань” сообщил, что не видит состава преступления в действиях подзащитного. «Покушения на мошенничество, в котором обвиняют Михаила Ерохина, не было. И мы это намерены доказать»,— заявил правозащитник. Он подчеркнул, что намерен добиться оправдательного приговора.

«Кроме того, 4 мая суд продлил Михаилу Ерохину меру пресечения в виде заключения под стражей еще на три месяца. В четверг, 20 мая, в Краснодарском краевом суде будет заседание апелляционной инстанции по моей жалобе на постановление о продлении меры пресечения»,— отметил адвокат.

Сейчас Михаил Ерохин содержится в новороссийском СИЗО №3.

Наталья Решетняк

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4816126