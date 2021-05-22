Полицейские Новороссийска задержали подозреваемого в краже велосипеда

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45 — летний приезжий из Мурманской области путём свободного доступа похитил велосипед с лестничной площадки. Сумма ущерба составила свыше 20 000 рублей.

В дежурную часть отдела полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску обратился местный житель. Потерпевший пояснил полицейским, что с лестничной площадки многоквартирного дома, где он проживает неизвестный похитил велосипед. Сумма ущерба составила свыше 20 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев, изучили записи камер видеонаблюдения, расположенных в подъезде многоквартирного дома, составили ориентировку на розыск похищенного имущества, которую направили всем дежурным нарядам.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния на одной из улиц города полицейские задержали ранее судимого за аналогичные преступления приезжего 45 - летнего мужчину. Злоумышленника доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что похищенный велосипед он перепродал третьим лицам, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

В настоящие время следственным отделом полиции Южного района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении злоумышленника была избрана мера пресечения заключение под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску