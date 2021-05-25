Полиция Новороссийска предупреждает: будьте осторожны, приобретая билеты через Интернет
В дежурную часть отдела полиции с заявлением о списании денежных средств обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина, желая приобрести билеты через Интернет, ввела в поисковой строке «БРОНЬ АВИАБИЛЕТОВ ДЕШЕВО» и попала на незнакомый сайт.
Заполнив заявку на приобретение билетов, потерпевшая ввела реквизиты своей банковской карты, трехзначный код на её обороте и нажала кнопку «ОПЛАТИТЬ». Сумма ущерба превысила 9 000 рублей.
Внимание полицейские обращают внимание, и призывают выполнять следующие правила:
- Покупайте товары только в официальных и известных интернет-магазинах.
- Проверяйте реквизиты продавца, мошенники копируют сайты банков, отелей, ведомств, страховщиков и многих известных компаний, поэтому удостоверьтесь, что находитесь на подлинном сайте (проверьте написание его адреса, внимательно посмотрите на логотип и сравните его с оригиналом);
- Не верьте в низкие цены, электронный билет не может стоить дешевле, чем в авиакассе, кассе железнодорожного вокзала или на официальном сайте компании;
- Не переходите по сомнительным ссылкам в социальных сетях;
- Рекомендуется всегда требовать предоставления официальных контактных данных. Представители онлайн-компаний не должны общаться только через мессенджеры, они должны раскрыть официальную информацию о себе.
Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску