Полиция Новороссийска предупреждает: будьте осторожны, приобретая билеты через Интернет

/Криминал/

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о списании денежных средств обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина, желая приобрести билеты через Интернет, ввела в поисковой строке «БРОНЬ АВИАБИЛЕТОВ ДЕШЕВО» и попала на незнакомый сайт.

Заполнив заявку на приобретение билетов, потерпевшая ввела реквизиты своей банковской карты, трехзначный код на её обороте и нажала кнопку «ОПЛАТИТЬ». Сумма ущерба превысила 9 000 рублей.

Внимание полицейские обращают внимание, и призывают выполнять следующие правила:

- Покупайте товары только в официальных и известных интернет-магазинах.

- Проверяйте реквизиты продавца, мошенники копируют сайты банков, отелей, ведомств, страховщиков и многих известных компаний, поэтому удостоверьтесь, что находитесь на подлинном сайте (проверьте написание его адреса, внимательно посмотрите на логотип и сравните его с оригиналом);

- Не верьте в низкие цены, электронный билет не может стоить дешевле, чем в авиакассе, кассе железнодорожного вокзала или на официальном сайте компании;

- Не переходите по сомнительным ссылкам в социальных сетях;

- Рекомендуется всегда требовать предоставления официальных контактных данных. Представители онлайн-компаний не должны общаться только через мессенджеры, они должны раскрыть официальную информацию о себе.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску