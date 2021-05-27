Полицейские города Новороссийска пресекли попытку сбыта крупной партии наркотиков

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В рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного СУ УМВД России по г. Новороссийску в отношении 27-летнего жителя Крымского района по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели оперативно-розыскные и специальные технические мероприятия, в результате которых пресекли попытку сбыта подозреваемым крупной партии наркотиков.

Находясь в служебной командировке в Московской области, новороссийские полицейские обнаружили ранее оборудованный злоумышленником тайник, в котором находились наркотические средства - производное N-метилэфедрона, общей массой около полутора килограммов, более 100 граммов мефедрона и 6,5 граммов кокаина.

Ранее при задержании подозреваемого в Новороссийске в результате осмотра его автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли свыше четырех килограммов наркотиков синтетического происхождения, более 100 граммов кокаина, а также предметы, необходимые для фасовки и сбыта наркотиков.

На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление иных фактов противоправной деятельности подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску