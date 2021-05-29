?Антикоррупционный тренд: 258 кейсов в регионах с начала 2021 года

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Итак, антикоррупционный тренд в регионах за последние два месяца пополнился ещё 123 кейсами. С начала года их общее количество выросло до 258. Динамика процесса достаточно высокая.

За последние два месяца в наибольшей степени отличились Башкирия (9 кейсов), Красноярский край (8), Краснодарский край (6), Ростовская область (5), Дагестан (4), Белгородская область (4), Кемеровская область (4), а также Свердловская область (4).

Лидеры по антикоррупционным кейсам с начала года – Башкирия (13), Красноярский (13) и Краснодарский края (11), Дагестан (11) и Ставропольский край (8).

Разберём ситуацию в этих регионах.

В Башкирии масштабные задержания, однако в последнее время они прекратились. Глава Радий Хабиров назначил одного из силовиков своим представителем в Москве в статусе вице-премьера республиканского правительства. Очевидно, в его задачи входит взаимодействие с силовиками и более правильное реагирование на их сигналы. Например, силовики говорят о нецелесообразности назначения чиновника в правительство региона, а губернаторы иногда это игнорируют. Очевидно, сейчас в Башкирии более чутко начнут воспринимать сигналы правоохранителей.

В Красноярском крае масштабные трения из-за "Норникеля" и губернатора Александра Усса. Он не устраивает "Норникель", но его поддерживают другие крупные игроки. Режим турбулентности сохраняется.

В Краснодарском крае вопросы, в основном, связаны с землёй. Вениамин Кондратьев плохо контролирует муниципалитеты и имеет ощутимые проблемы с прежними элитами региона, федеральными игроками и застройщиками. В Дагестане много претензий к кадровой политике врио Сергея Меликова. Многие откровенно говорят о продаже должностей. Впрочем, сам регион такой, что антикоррупционный тренд там актуален всегда.

Что касается Ставропольского края, то задержание нескольких вице-премьеров и начальников департаментов – это не завершение истории. Под ударом сам губернатор Владимир Владимиров, убирать которого до думских выборов не будут, однако его отставка после – вполне вероятна.

Источник: Телеграм-канал