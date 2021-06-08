Заместитель главы Новороссийска страдает амнезией?

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7 июня продолжились слушания по делу местного эссера Михаила Ерохина в Октябрьском суде.

Потерпевшей в процессе проходит заместитель главы администрации Новороссийска Татьяна Воронина. https://t.me/naivefoxnews/2451 Стратегия ответов на допросе ею выбрана, со слов очевидцев, странная: Не помню/Не знаю.

Допрос Ворониной не завершился. Будет продолжен 17 числа.

Интересно, что в суд она приехала как частное лицо, но на служебном автомобиле. Не усматриваются тут признаки коррупционной составляющей? Видео наблюдение ведь в городе-герое работает...

Помнится, прокуратурой были привлечены к административной ответственности заместители главы администрации Геленджика за использование служебного транспорта по субботам, хотя и с производственной целью.