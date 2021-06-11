В Краснодаре возбуждено уголовное дело в связи с гибелью человека и травмированием двоих

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Следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю в связи с гибелью человека и госпитализацией двоих с термическими ожогами при обрушении гаражного бокса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, вечером 10 июня 2021 года в двухэтажном гаражном боксе по улице Тихорецкой краевого центра в результате газового хлопка произошло обрушение гаража. В результате погибла 27-летняя женщина. 35-летний мужчина и 45-летняя женщина с термическими ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу, они находятся в реанимации. Установлено, что пострадавший мужчина арендовал данный гараж, где осуществлял ремонт и реставрацию автомобилей. Погибшая являлась его родственницей.

Следователи проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины и очага детонации, назначены судебно-медицинские экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю