Председатель УИК призналась в фальсификации на выборах в сентябре 2020 гоа

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Продолжаются процессы над нарушителями избирательного законодательства России. Когда наберутся смелости, ну и совести, в Новороссийске чиновники признаться в грубейших нарушениях на выборах депутатов городской думы-2020. Например, у замглавы Ворониной есть возможность это сделать в судебном процессе по делу эссера Ерохина. А у членов УИК Южного района - в процессе по иску Капустина(18 округ, где депутат Шаталов).

Ибресинский районный суд(Чувашская республика) 11 июня прекратил уголовное дело по ч. 1 ст. 142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования), ч. 1 ст. 142 УК РФ (фальсификация избирательных документов) и ч. 3 ст. 142 УК РФ (незаконное изготовление избирательных бюллетеней) против бывшего председателя расположенной в Ибресинском районе поселка Березовка участковой избирательной комиссии(УИК) № 512 Алины Алексеевой и секретаря УИК № 512 Тамары Матвеевой. Им назначен судебный штраф по 30 тыс. руб. Подсудимые полностью признали свою вину, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Суд прекратил его в связи с деятельным раскаяньем подсудимых, способствовавших раскрытию преступления.

Источник: Телеграм-канал