 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

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Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю при осуществлении пограничного контроля в МАПП Адлер, на автомобильной составляющей при выезде из Российской Федерации в Республику Абхазия выявлен гражданин Российской Федерации 1985 года рождения, находящийся в Федеральном розыске.

 

Данный гражданин уклонялся от обязательных работ, назначенных за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутому административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Задержанный передан установленным порядком инициатору розыска - УФСИН по Краснодарскому краю, для проведения в отношении него дальнейших процессуальных действий.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Криминал

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