Сотрудники таможни и полиции г. Новороссийска выявили факт получения наркотического средства в международном письме

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Новороссийские таможенники совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Новороссийску выявили в международном письме 0,43 гр. наркотического средства.

– Письмо прибыло из Королевства Испании в адрес жителя г. Новороссийска. В конверте находилось два однотипных прозрачных полимерных пакета размером примерно 6х6 см, внутри каждого из них было порошкообразное вещество светлого цвета, – рассказал исполняющий обязанности начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новороссийской таможни Михаил Лазарев. – По результатам экспертизы установлено, что изъятое порошкообразное вещество является наркотическим средством – ДМТ (диметилтриптамин) – общей массой 0,43 гр.

По факту незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотического средства отделением дознания Новороссийской таможни возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 229.1 УК РФ. Проводятся следственные действия.

«Справка:

Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров»). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.»

Инна Кирчева, пресс-секретарь Новороссийской таможни