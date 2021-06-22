В Сочи сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в мошенничестве

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В отдел полиции Центрального района УВД по городу Сочи с сообщением о мошенничестве обратилась приезжая из соседней республики. Женщина пояснила полицейским, что передала своему знакомому денежные средства в сумме 260 000 рублей для приобретения грузового фургона.

Однако мужчина, купив автомобиль, оформил его на третье лицо, денежные средства не вернул и перестал выходить на связь.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение подозреваемого. Находясь в служебной командировке в станице Староминской, сочинские полицейские задержали 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что подозреваемый попросил в долг у потерпевшей денежные средства на покупку грузового фургона. Женщина согласилась при условии, что автомобиль будет оформлен на ее имя. Получив наличность, злоумышленник приобрел транспортное средство и оформил его на третье лицо.

Следственным подразделением УВД по городу Сочи в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю