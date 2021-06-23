Должника разыскали на скамье подсудимых

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Игра в прятки с судебными приставами не кончилась ничем хорошим для жителя Краснодара. Гражданин, в соответствии с решением суда обязанный выплатить штраф в 500 тысяч рублей за причинение вреда здоровью, длительное время скрывался от представителей закона.

В рамках разыскного дела, заведенного в Межрайонном отделении по розыску должников, их имущества и розыску детей ГУ ФССП России по Краснодарскому краю судебный пристав Наира Акимкина реализовала исчерпывающий комплекс мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В конечном итоге, установить местонахождение должника удалось благодаря межведомственному взаимодействию. Из ответа на один из запросов следовало, что должник вновь попал на скамью подсудимых. Коллеги из МВД сообщили судебному приставу, осуществляющему розыск точную дату и время заседания. В результате оперативных и грамотных действий судебного пристава встреча с должником состоялась прямо у дверей зала судебных заседаний. Должник был порядком обескуражен, увидев представителя Закона, но отпираться было уже бессмысленно.

При рассмотрении нового дела суд учёл, что «в багаже» у подсудимого имеется неоплаченный уголовный штраф и назначил ему наказание: 1 год лишения свободы с отбытием условно.

Источник: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю