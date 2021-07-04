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Все тайное становится явным...

Источник рассказал, что в Москву из колонии в Мордовии этапирован экс-начальник ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов.

Он помещен в СИЗО -4. Связано это с тем, что 13 июля в секретном режиме будет рассмотрена его жалоба на приговор. Дрыманову назначили наказание в виде 12 лет за получение взятки за освобождение «авторитета» Андрея Кочуйкова. В первую очередь обвинение строилось на показаниях бывшего подчиненного Дрыманова замначальника ГСУ СКР Дениса Никандрова, который заключил досудебное соглашение и давно находится на свободе.

Источник: Телеграм-канал

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Категория: Новости / Криминал

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