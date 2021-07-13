В Новороссийске полицейские по горячим следам задержали грабителя

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47 – летний местный житель похитил из сумки потерпевшей кошелек с денежными средствами и телефон. Сумма ущерба составила свыше 9000 рублей.

В дежурную часть Управления МВД России по городу Новороссийску поступило сообщение о грабеже в помещении местной церкви. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что неизвестный открыто похитил из сумки служащей храма кошелек с деньгами, мобильный телефон и направился к выходу. Догнать мужчину пенсионерка не смогла и обратилась в полицию. Ущерб составил более 9 000 рублей.

Со слов потерпевшей полицейские составили ориентировку на розыск подозреваемого и в тот же день по подозрению в грабеже сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 47-летнего местного жителя на одной из улиц города.

Правоохранители изъяли у задержанного похищенное имущество и вернули законной владелице.

58-летняя потерпевшая выразила признательность сотрудникам полиции за оперативное раскрытие преступления, а также проявленную чуткость и профессионализм.

В настоящее время отделом дознания Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. На период дознания мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску