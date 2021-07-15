В детском саду Новороссийска работали мертвые души

/Криминал/

В одном из детских садов Новороссийска заведующая фиктивно устроила на работу несуществующих сотрудников. Об этом рассказали в полиции Кубани. Там завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стала 57-летняя завдетсадом. Ее обвиняют в мошенничестве.

Как выяснили следователи, руководитель садика внесла в штатное расписание девятерых человек. Их она устроила на различные должности. Ежемесячно заведующая вносила в табели учета рабочего времени данные о том, что эти люди работали. Бухгалтерия на их основании начисляла зарплату.

- На основании табелей учета рабочего времени с внесенными в них не соответствующими действительности сведениями, фиктивно трудоустроенным работникам начислялась заработная плата. С помощью банковских карт обвиняемая обналичивала денежные средства и распоряжалась ими по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе ГУМВД по Краснодарскому краю.

Преступные действия заведующей садиком нанесли бюджету Новороссийска ущерб на сумму более 1,6 миллионов рублей.

Сейчас заведующая находится под подпиской о невыезде. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: Живая Кубань