Неплательщик алиментов отправился на обязательные работы

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Жителю Краснодара, задолжавшему без малого 300 тысяч рублей на содержание собственного ребенка, не удалось скрыться от ответственности.

Длительное нежелание общаться с судебными приставами обернулось для должника заведением разыскного дела в Межрайонном отделении по розыску должников, их имущества и розыску детей ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. Работа велась по всем направлениям: запросы государственные и регистрирующие органы и организации, опрос соседей по последнему известному месту жительства, установление возможных адресов нахождения неплательщика. В результате было установлено, что должник передвигается на автомобиле, принадлежащем третьему лицу.

Именно по адресу проживания владелицы транспортного средства судебные приставы Виктор Косенко и Мария Шпарага застали неплательщика алиментов.

В отделе судебных приставов по Прикубанскому округу г. Краснодара в отношении должника был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей). Суд учёл все обстоятельства, предшествовавшие привлечению гражданина к ответственности и назначил наказание: 30 часов обязательных работ.

Источник: Пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю