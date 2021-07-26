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На постоянном контроле прокуратуры находится состояние законности в сфере реализации национальных проектов

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова осуществляется надзорное сопровождение реализации национальных проектов, обеспечиваются защита прав граждан и добросовестных хозяйствующих субъектов, сохранность бюджетных средств.

В частности, в Красноярском крае после вмешательства прокуратуры поставлена специализированная техника для тушения лесных пожаров стоимостью более 8 млн рублей (национальный проект «Экология»).

В Тамбовской области арбитражным судом по иску прокурора признано недействительным дополнительное соглашение к контракту на выполнение работ по строительству корпуса детского сада на 120 мест в п. Строитель в части изменения его существенного условия путем установления авансирования (национальный проект «Демография»).

По постановлению прокурора в Ростовской области к административной ответственности в виде штрафа в размере 223 тыс. рублей привлечен директор подрядной организации за несвоевременное исполнение работ по благоустройству центрального парка г. Цимлянска (национальный проект «Жилье и городская среда»).

В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с завышением объемов проведенных работ и стоимости использованных материалов на 2,9 млн рублей при строительстве детского сада, денежные средства возвращены муниципальному заказчику в полном объеме (национальный проект «Жилье и городская среда»).

Прокуратурой Ленинградской области установлена переплата по контрактам на поставку 14 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на сумму более 21 млн рублей в счет исполнения мнимых сделок, в том числе с использованием «фирм-однодневок». По материалам проверки возбуждено уголовное дело (национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»).

По итогам прокурорской проверки в Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту завышения стоимости и объемов выполненных работ по ремонту здания библиотеки на 1,9 млн рублей путем заключения договоров оказания услуг с аффилированными между собой организациями (национальный проект «Культура»).

Всего за отчетную неделю прокурорами выявлено более 2100 нарушений закона, по которым внесено свыше 1300 актов реагирования.

Источник: Генпрокурора РФ

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Категория: Новости / Криминал

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