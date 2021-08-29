Сотрудники Новороссийской таможни выявили факт получения жительницей Новороссийска сильнодействующего вещества в международном почтовом отправлении

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Новороссийские таможенники выявили 8,64 гр. сильнодействующих веществ в международном почтовом отправлении.

– Международное отправление с товаром из Республики Казахстан поступило на почту в адрес жительницы г. Новороссийска. Женщина была задержана сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новороссийской таможни при получении товара. В посылке обнаружена металлическая коробочка с препаратом для похудения, в которой находилось 36 капсул, – рассказал начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новороссийской таможни Александр Чертков. – Данный препарат гражданка заказала с использованием одной из социальных сетей с доставкой из Республики Казахстан. По результатам экспертизы установлено, что образцы изъятого товара содержат сильнодействующее вещество «сибутрамин» общей массой более 8,6 гр. Ввоз данных препаратов на территорию Российской Федерации запрещен. По данному факту отделением дознания Новороссийской таможни было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ. Проводятся следственные действия.

– В последнее время участились случаи заказов на торговых интернет-площадках запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации различных препаратов для быстрого похудения «без диет и спорта», содержащих сильнодействующее вещество «сибутрамин», – прокомментировала пресс-секретарь таможни Инна Кирчева. – Новороссийская таможня обращает внимание граждан: при заказе препаратов необходимо убедиться, что приобретаемые препараты не содержат веществ, запрещенных законодательством Российской Федерации к свободному обороту.

Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) сильнодействующих веществ (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда сильнодействующих веществ»). Данная статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб., либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

Инна Кирчева, пресс-секретарь Новороссийской таможни