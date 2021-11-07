Мэр Геленджика обжаловал свою дисквалификацию

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– 4 ноября в 15 часов подали жалобу в краевой суд на постановление Геленджикского городского суда. Решение в силу не вступило, в высшей инстанции буду отстаивать свою позицию, – написал мэр города-курорта в соцсетях.

Напомним, 28 октября 2021 года Геленджикским городским судом рассмотрено постановление прокурора г. Геленджика о привлечении к административной ответственности Алексея Богодистова за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ.

Статьёй 17.7 КоАП РФ предусмотрено, что умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц – от двух тысяч до трёх тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года.

Суд признал главу муниципалитета виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде дисквалификации сроком на один год.

Пока постановление не вступило в законную силу, Алексей Богодистов продолжит оставаться в должности.