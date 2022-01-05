В Новороссийске, в рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз», сотрудники полиции посетили семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию

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В преддверии новогодних праздников и в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте, совместно с Администрацией Восточного внутригородского района Новороссийска поздравляют детей и исполняют их желания.

Сотрудники отделения по делам несовершеннолетних Новороссийской транспортной полиции поздравили детей подшефных школ, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации, каждый ребенок получил долгожданный подарок и сладости.

Сотрудники транспортной полиции удивили и порадовали детей подарками, пожелали им, чтобы для каждого из них даже в сложные жизненные моменты в сердцах оставалось место для радости и добра. А чтобы с ребятами не случались неприятности, транспортные полицейские напомнили об основах законопослушного поведения и ответственности за противоправные действия, о правилах личной, общественной безопасности на объектах транспорта и нахождения в публичных местах.

На прощание полицейские и Снегурочка пожелали всем здоровья, исполнения желаний, и ярких впечатлений в Новом году.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте