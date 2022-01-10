Сотрудники уголовного розыска новороссийской полиции задержали подозреваемого в квартирной краже

/Криминал/

В дежурную часть отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску с сообщением о краже обратились две потерпевшие. Девушки пояснили, что из квартиры, в которой они проживают, пропало имущество и денежные средства.

Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к совершению данного противоправного деяния причастен ранее судимый 38-летний местный житель. Мужчину задержали на одной из улиц города и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что злоумышленник проник в квартиру через незапертую дверь. Дамские сумки с документами и личными вещами подозреваемый выбросил, наличные деньги потратил на личные нужды, а похищенными банковскими картами оплачивал покупки в магазинах бесконтактным способом. Также мужчина продал третьим лицам женскую дубленку и спортивный рюкзак. Велосипед, который он выкатил из квартиры, полицейские изъяли и вернули потерпевшей.

В настоящее время следственным подразделением отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкции указанных статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечение в виде заключения под стражу.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску