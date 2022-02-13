Полицейские призывают граждан не совершать сомнительных финансовых операций

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55 - летний новороссиец перечислил 345 000 рублей мошенникам, желая заработать деньги, инвестируя в финансовые компании.

В отдел полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску с сообщением о мошенничестве обратился 55 – летний местный житель.

Мужчина оказался обманут мошенниками - брокерами, которые ему обещали баснословную прибыль от вложенных денежных средств на интернет - бирже. После общения с лже – брокером заявитель перечислил через онлайн-приложение на сомнительный расчетный счет 345 000 рублей, с которого вернуть деньги уже не получилось.

Полиция предупреждает: не доверяйте представителям организаций, которые обещают высокую прибыль, не вкладывайте свои сбережения в сомнительные финансовые компании.

Помните, если Вам предлагают быстрый и гарантированный доход – это повод насторожиться. Ни под какими предлогами не сообщайте информацию о своих счетах неизвестным лицам, кем бы они не представлялись и не переводите денежные средства на неизвестные счета.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску