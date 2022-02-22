Осторожно, наркотики!

/Криминал/

Сотрудниками ГНК ОМВД России по федеральной территории «Сириус» в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств задержан 28-летний молодой человек.

В ходе осмотра жилища задержанного, обнаружено и изъято 7 свертков с наркотиками, готовых к распространению, 2 пакетика с наркотическим средством и весы, которые предположительно использовались для фасовки наркотиков. Предварительно установлено, что данное наркотическое средство подозреваемый хранил с целью последующего сбыта. Кроме того, было обнаружено 14 тайников-закладок с наркотическими средствами, которые предположительно разложил задержанный.

Всего из незаконного оборота было изъято более 4 грамм N-метилэфедрона, более 4 грамм наркотического средства – МДМА и более 5 грамм мефедрона.

Следственным подразделением ОМВД России по федеральной территории«Сириус» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: https://сириус.мвд.рф/новости/item/28657133/