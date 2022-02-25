В Абинском районе задержан мужчина, угрожавший убийством жителю Краснодара

/Криминал/

В отдел полиции города Абинска обратился житель города Краснодара. Заявитель пояснил, что стал очевидцем дорожного конфликта на перекрестке в центре станице Холмской и попытался разнять не поделивших проезжую часть водителей.

Один из участников потасовки достал из багажника бензопилу и, используя ее в качестве оружия, угрожал ему убийством.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении противоправного деяния полицейские задержали 37-летнего местного жителя. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Абинскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. На период производства дознания задержанному избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю