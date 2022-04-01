Житель Ейска попытался дать взятку должностному лицу Краснодарской таможни за прекращение административного расследования

/Криминал/

Сотрудниками отдела по противодействию коррупции Краснодарской таможни совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю пресечена попытка дачи взятки.

Житель г. Ейска предложил должностному лицу Краснодарской таможни взятку в размере 100 000 рублей за прекращение дела об административном правонарушении и возврат изъятого транспортного средства Subaru XV Crosstrek, которое он незаконно ввез из Республики Армения.

В ходе беседы сотрудник таможни предупредил о возможных уголовно-правовых последствиях за дачу взятки должностному лицу, однако гражданин не передумал и завершил начатое им преступление. В соответствии с требованиями антикоррупционного законодательства РФ таможенник уведомил непосредственного начальника и отдел по противодействию коррупции о факте склонения его к коррупционным действиям.

Договорившись встретиться на одной из улиц города Ейска, взяткодатель передал должностному лицу книгу «Ночные кошмары», в которую был вложен конверт с деньгами. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий факт передачи взятки задокументирован. Взяткодатель задержан на месте совершения преступления с поличным. Следственным органом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления