Прокуратура города Новороссийска направила в суд уголовное дело в отношении сотрудника полиции

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Прокуратура города Новороссийска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летней сотрудницы полиции.

Органами предварительного расследования она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, в период с апреля 2020 по 27 мая 2021 года сотрудник полиции, осведомленный о проводимых проверках исполнения законодательства, направленных на выявление и пресечение фактов проведения не территории города Новороссийска незаконных азартных игр, действуя из личной заинтересованности, сообщала лицам сведения о необходимости отключения игрового оборудования, тем самым способствовала уводу лиц от установленной законом ответственности.

Преступная деятельность должностного лица выявлена в рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, расследование уголовного дела осуществлялось следственным отделом по г. Новороссийск СУ СК России по Краснодарскому краю.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Новороссийска для рассмотрения по существу.

Источник: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_23/mass-media/news?item=72827248